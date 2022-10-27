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Житель Харьковщины работал в оккупационной «ВГА» и бежал в РФ — полиция

Происшествия 19:41   27.10.2022
Елена Нагорная
Житель Харьковщины работал в оккупационной «ВГА» и бежал в РФ — полиция

Жителю села Макарово Богодуховского района Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

В июне 43-летний мужчина добровольно занял должность инспектора отдела внутренней политики так называемой «временной гражданской администрации Харьковского района», а накануне освобождения села — сбежал в страну-агрессор, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителю села Макарово Богодуховского района Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.".