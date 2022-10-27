Житель Харьковщины работал в оккупационной «ВГА» и бежал в РФ — полиция

Жителю села Макарово Богодуховского района Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

В июне 43-летний мужчина добровольно занял должность инспектора отдела внутренней политики так называемой «временной гражданской администрации Харьковского района», а накануне освобождения села — сбежал в страну-агрессор, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.