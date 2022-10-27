Житель Харьковщины работал в оккупационной «ВГА» и бежал в РФ — полиция
Жителю села Макарово Богодуховского района Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
В июне 43-летний мужчина добровольно занял должность инспектора отдела внутренней политики так называемой «временной гражданской администрации Харьковского района», а накануне освобождения села — сбежал в страну-агрессор, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителю села Макарово Богодуховского района Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.".