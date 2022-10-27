Поліція взялася за мешканця Харківщини, що був в окупаційній “адміністрації”
Мешканцю села Макарове Богодухівського району Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
У червні 43-річний чоловік добровільно обійняв посаду інспектора відділу внутрішньої політики так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківського району”, а напередодні звільнення села – втік до країни-агресорки, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцю села Макарове Богодухівського району Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.".