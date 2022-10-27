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Поліція взялася за мешканця Харківщини, що був в окупаційній “адміністрації”

Події 19:41   27.10.2022
Олена Нагорна
Поліція взялася за мешканця Харківщини, що був в окупаційній “адміністрації”

Мешканцю села Макарове Богодухівського району Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

У червні 43-річний чоловік добровільно обійняв посаду інспектора відділу внутрішньої політики так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківського району”, а напередодні звільнення села – втік до країни-агресорки, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 19:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцю села Макарове Богодухівського району Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.".