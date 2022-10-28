«Харьковоблэнерго»: Критической инфраструктуре и предприятиям не отключат свет
«Харьковоблэнерго» разъяснило, по какому принципу и кому ограничат энергоснабжение в Харькове.
«В связи со сложной ситуацией в энергетической сфере государства, сложившейся в результате враждебных атак со стороны российской федерации на объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины, АО «Харьковоблэнерго» вводит график почасовых отключений электроэнергии для потребителей Харькова и Харьковской области. Введение графика поможет сэкономить электроэнергию и сбалансировать Объединенную энергетическую систему Украины», – отметили в компании.
График опубликован под названием «График почасовых отключений» в виде PDF-файла на главной странице официального сайта АО «Харьковоблэнерго».
Он актуален в течение недели с 31 октября по 6 ноября. Вводится 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый, в период с 7.00 до 22.00.
Что нужно знать о графике почасовых отключений:
объекты критической инфраструктуры, городской электротранспорт, метро, объекты КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и т.д. отключаться не будут;
отключение не коснется промышленных предприятий, ведь экономика страны должна работать;
график почасовых отключений не будет вводиться в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 15:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковоблэнерго» разъяснило, по какому принципу и кому ограничат энергоснабжение в Харькове.".