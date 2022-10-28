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«Харьковоблэнерго»: Критической инфраструктуре и предприятиям не отключат свет

Общество 15:39   28.10.2022
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго»: Критической инфраструктуре и предприятиям не отключат свет

«Харьковоблэнерго» разъяснило, по какому принципу и кому ограничат энергоснабжение в Харькове.

«В связи со сложной ситуацией в энергетической сфере государства, сложившейся в результате враждебных атак со стороны российской федерации на объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины, АО «Харьковоблэнерго» вводит график почасовых отключений электроэнергии для потребителей Харькова и Харьковской области. Введение графика поможет сэкономить электроэнергию и сбалансировать Объединенную энергетическую систему Украины», – отметили в компании.

График опубликован под названием «График почасовых отключений» в виде PDF-файла на главной странице официального сайта АО «Харьковоблэнерго».

Он актуален в течение недели с 31 октября по 6 ноября. Вводится 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый, в период с 7.00 до 22.00.

Что нужно знать о графике почасовых отключений:

объекты критической инфраструктуры, городской электротранспорт, метро, ​​объекты КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и т.д. отключаться не будут;

отключение не коснется промышленных предприятий, ведь экономика страны должна работать;

график почасовых отключений не будет вводиться в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.

Читайте также: С 31 октября в Харькове – отключение электроэнергии на три часа: график

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 15:39;

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