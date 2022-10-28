Live
  • П’ятниця 28.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

«Харківобленерго»: Критичній інфраструктурі й підприємствам не вимкнуть світло

Суспільство 15:39   28.10.2022
Оксана Якушко
«Харківобленерго»: Критичній інфраструктурі й підприємствам не вимкнуть світло

«Харківобленерго» роз’яснило , за яким принципом і кому обмежать енергопостачання у Харкові.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній сфері держави, яка склалася внаслідок ворожих атак з боку російської федерації на об’єкти критичної інфраструктури у різних регіонах України, АТ “Харківобленерго” вводить графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Харкова та Харківської області. Введення графіку допоможе зекономити електроенергію та збалансувати Об’єднану енергетичну систему України», – зазначили в компанії.

Графік опубліковано під назвою “Графік погодинних відключень” у вигляді PDF-файлу на головній сторінці офіційного сайту АТ “Харківобленерго”.

Він є актуальним протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада. Вводиться 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна, у період з 7.00 до 22.00.

Що потрібно знати про графік погодинних відключень:

об’єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об’єкти КП “Харківські теплові мережі”, КП “Харківводоканал” та ін. відключатися не будуть;

відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка країни повинна працювати;

графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області.

Читайте також:  З 31 жовтня у Харкові – відключення електроенергії на три години: графік

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:52
На Харківщині змінився розклад в школах через віялові відключення
14:41
За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон
13:40
Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік
12:50
Під Харковом поліція задокументувала руйнування унікального радіотелескопа
11:24
У Харкові відключатимуть електрику на 3 години на день: з’явився графік

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Харківобленерго»: Критичній інфраструктурі й підприємствам не вимкнуть світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківобленерго» роз’яснило , за яким принципом і кому обмежать енергопостачання у Харкові.".