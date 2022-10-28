«Харківобленерго»: Критичній інфраструктурі й підприємствам не вимкнуть світло

«Харківобленерго» роз’яснило , за яким принципом і кому обмежать енергопостачання у Харкові.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній сфері держави, яка склалася внаслідок ворожих атак з боку російської федерації на об’єкти критичної інфраструктури у різних регіонах України, АТ “Харківобленерго” вводить графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Харкова та Харківської області. Введення графіку допоможе зекономити електроенергію та збалансувати Об’єднану енергетичну систему України», – зазначили в компанії.

Графік опубліковано під назвою “Графік погодинних відключень” у вигляді PDF-файлу на головній сторінці офіційного сайту АТ “Харківобленерго”.

Він є актуальним протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада. Вводиться 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна, у період з 7.00 до 22.00.

Що потрібно знати про графік погодинних відключень:

об’єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об’єкти КП “Харківські теплові мережі”, КП “Харківводоканал” та ін. відключатися не будуть;

відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка країни повинна працювати;

графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області.