«Харківобленерго»: Критичній інфраструктурі й підприємствам не вимкнуть світло
«Харківобленерго» роз’яснило , за яким принципом і кому обмежать енергопостачання у Харкові.
«У зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній сфері держави, яка склалася внаслідок ворожих атак з боку російської федерації на об’єкти критичної інфраструктури у різних регіонах України, АТ “Харківобленерго” вводить графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Харкова та Харківської області. Введення графіку допоможе зекономити електроенергію та збалансувати Об’єднану енергетичну систему України», – зазначили в компанії.
Графік опубліковано під назвою “Графік погодинних відключень” у вигляді PDF-файлу на головній сторінці офіційного сайту АТ “Харківобленерго”.
Він є актуальним протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада. Вводиться 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна, у період з 7.00 до 22.00.
Що потрібно знати про графік погодинних відключень:
об’єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об’єкти КП “Харківські теплові мережі”, КП “Харківводоканал” та ін. відключатися не будуть;
відключення не торкнеться промислових підприємств, адже економіка країни повинна працювати;
графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 15:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківобленерго» роз’яснило , за яким принципом і кому обмежать енергопостачання у Харкові.".