Монастырский: В Харьковской области нашли 765 тел погибших во время войны

На 29 октября правоохранители обнаружили 765 тел погибших во время оккупации, сообщил в эфире нацмарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На Харьковщине найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453», – отметил министр.

«Зрительно установить сходство уже почти невозможно, поэтому отбираются образцы ДНК от тел. Следуют запросы от родственников пропавших, потом родственники сдают ДНК, происходит сравнение. В случае, если есть совпадение, лицо идентифицировано, — рассказал Монастырский.

По словам министра, сейчас очередь на ДНК-экспертизу длится около двух месяцев.

Не идентифицированных людей похоронят на специальных площадках, предварительно взяв образцы ДНК. Это в дальнейшем позволит опознать личность погибшего с помощью совпадения ДНК, если родственники обратятся.

В таком случае тело погибшего смогут перезахоронить его родных.

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