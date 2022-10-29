Монастырский: В Харьковской области нашли 765 тел погибших во время войны
На 29 октября правоохранители обнаружили 765 тел погибших во время оккупации, сообщил в эфире нацмарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.
«На Харьковщине найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453», – отметил министр.
«Зрительно установить сходство уже почти невозможно, поэтому отбираются образцы ДНК от тел. Следуют запросы от родственников пропавших, потом родственники сдают ДНК, происходит сравнение. В случае, если есть совпадение, лицо идентифицировано, — рассказал Монастырский.
По словам министра, сейчас очередь на ДНК-экспертизу длится около двух месяцев.
Не идентифицированных людей похоронят на специальных площадках, предварительно взяв образцы ДНК. Это в дальнейшем позволит опознать личность погибшего с помощью совпадения ДНК, если родственники обратятся.
В таком случае тело погибшего смогут перезахоронить его родных.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 21:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 29 октября правоохранители обнаружили 765 тел погибших во время оккупации, сообщил в эфире нацмарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.".