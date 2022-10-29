На Харьковщине родных пропавших без вести во время войны просят сдать ДНК
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры просят сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз, чтобы сравнить ДНК похороненных на Изюмщине.
Харьковские эксперты собрали ДНК-материалы в 450 похороненных на массовом кладбище в Изюме. Однако идентифицировать их пока невозможно. Поэтому правоохранители обратились к гражданским лицам, имеющим родственников, пропавших без вести, чтобы те сдали ДНК.
Пока что биоматериалы сдали только 80 человек.
Сдать ДНК можно в любом регионе Украины или за границей.
Отобрать ДНК-образец также можно и самостоятельно. Как правильно это сделать, можно узнать по тел.: 0934976938, 0679529306, 0992701937, 0997777741.
Или предоставить ваши контакты для связи в Телеграмм-боте Харьковской областной прокуратуры: https://t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 18:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры Харьковской областной прокуратуры просят сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз, чтобы сравнить ДНК похороненных на Изюмщине.".