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На Харьковщине родных пропавших без вести во время войны просят сдать ДНК

Мир 18:35   29.10.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине родных пропавших без вести во время войны просят сдать ДНК

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры просят сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз, чтобы сравнить ДНК похороненных на Изюмщине.

Харьковские эксперты собрали ДНК-материалы в 450 похороненных на массовом кладбище в Изюме. Однако идентифицировать их пока невозможно. Поэтому правоохранители обратились к гражданским лицам, имеющим родственников, пропавших без вести, чтобы те сдали ДНК.

Пока что биоматериалы сдали только 80 человек.

Сдать ДНК можно в любом регионе Украины или за границей.

Отобрать ДНК-образец также можно и самостоятельно. Как правильно это сделать, можно узнать по тел.: 0934976938, 0679529306, 0992701937, 0997777741.

Или предоставить ваши контакты для связи в Телеграмм-боте Харьковской областной прокуратуры: https://t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 18:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры Харьковской областной прокуратуры просят сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз, чтобы сравнить ДНК похороненных на Изюмщине.".