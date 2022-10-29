На Харківщині родичів тих, хто пропав безвісти через війну, просять здати ДНК
Прокурори Харківської обласної прокуратури просять здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз, щоб порівняти ДНК похованих на Ізюмщині.
Харківські експерти зібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі. Однак ідентифікувати їх поки що неможливо. Тому правоохоронці звернулися до цивільних осіб, які мають родичів, пропалих без вісти, щоб ті здали ДНК.
Поки що біоматеріали здали лише 80 людей.
Здати ДНК можна у будь-якому регіоні України або закордоном.
Відібрати ДНК-зразок також можна і самостійно. Як правильно це зробити, можна дізнатись за тел.: 0934976938, 0679529306, 0992701937, 0997777741.
Або надати ваші контакти для зв’язку у Телеграм-боті Харківської обласної прокуратури: https://t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 18:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори Харківської обласної прокуратури просять здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз, щоб порівняти ДНК похованих на Ізюмщині.".