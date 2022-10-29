Live
  • Субота 29.10.2022
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

На Харківщині родичів тих, хто пропав безвісти через війну, просять здати ДНК

Світ 18:35   29.10.2022
Оксана Якушко
На Харківщині родичів тих, хто пропав безвісти через війну, просять здати ДНК

Прокурори Харківської обласної прокуратури просять здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз, щоб порівняти ДНК похованих на Ізюмщині.

Харківські експерти зібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі. Однак ідентифікувати їх поки що неможливо. Тому правоохоронці звернулися до цивільних осіб, які мають родичів, пропалих без вісти, щоб ті здали ДНК.

Поки що біоматеріали здали лише 80 людей.

Здати ДНК можна у будь-якому регіоні України або закордоном.

Відібрати ДНК-зразок також можна і самостійно. Як правильно це зробити, можна дізнатись за тел.: 0934976938, 0679529306, 0992701937, 0997777741.

Або надати ваші контакти для зв’язку у Телеграм-боті Харківської обласної прокуратури: https://t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot

Читайте також: Братську могилу військових виявили на Борівщині: у МВС розповіли подробиці

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

18:37
Генштаб ЗСУ: На Харківщині росіяни обстріляли більше 10 населених пунктів
11:40
Патрулювали та постачали їжу: два екс-копи з Вовчанська перейшли на бік ворога
09:19
Синегубов: На Харківщині троє людей отримали поранення через обстріли
08:13
ДСНС: На Харківщині за добу три пожежі через ворожі обстріли
07:48
Генштаб ЗСУ: Армія рф обстрілювала Харківщину з артилерії та мінометів

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині родичів тих, хто пропав безвісти через війну, просять здати ДНК»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 18:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори Харківської обласної прокуратури просять здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз, щоб порівняти ДНК похованих на Ізюмщині.".