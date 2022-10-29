Монастирський: На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни
На 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації, повідомив в ефірі нацмарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«На Харківщині знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453», – зазначив міністр.
«Візуально встановити схожість вже майже неможливо, тому відбираються зразки ДНК від тіл. Йдуть запити від родичів зниклих, потім родичі здають ДНК, відбувається порівняння. У разі, якщо є збіг, особа ідентифікована”, – розповів Монастирський.
За словами міністра, зараз черга на ДНК-експертизу триває близько двох місяців.
Людей, яких не ідентифікують, поховають на спеціальних майданчиках, попередньо взявши зразки ДНК. Це в подальшому дозволить опізнати особу загиблого за допомогою збігу ДНК, якщо родичі звернуться.
У такому випадку тіло загиблого зможуть перепоховати його рідні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 21:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації, повідомив в ефірі нацмарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.".