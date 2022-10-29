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Монастирський: На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни

Суспільство 21:19   29.10.2022
Оксана Якушко
Монастирський: На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни

На 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації, повідомив в ефірі нацмарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«На Харківщині знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453», – зазначив міністр.

«Візуально встановити схожість вже майже неможливо, тому відбираються зразки ДНК від тіл. Йдуть запити від родичів зниклих, потім родичі здають ДНК, відбувається порівняння. У разі, якщо є збіг, особа ідентифікована”, – розповів Монастирський.

За словами міністра, зараз черга на ДНК-експертизу триває близько двох місяців.

Людей, яких не ідентифікують, поховають на спеціальних майданчиках, попередньо взявши зразки ДНК. Це в подальшому дозволить опізнати особу загиблого за допомогою збігу ДНК, якщо родичі звернуться.

У такому випадку тіло загиблого зможуть перепоховати його рідні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 21:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації, повідомив в ефірі нацмарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.".