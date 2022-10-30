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Бежала из гостей домой: жительница приграничья Харьковщины погибла от обстрела

Происшествия 14:40   30.10.2022
Елена Нагорная
Бежала из гостей домой: жительница приграничья Харьковщины погибла от обстрела

39-летняя женщина погибла в результате артиллерийского обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области около 17-ти часов 29 октября.

Как сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции, местная жительница бежала домой из гостей, когда начался обстрел.

По данным правоохранителей, армия РФ использовала оружие 152-го калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение суток на Харьковщине был ранен один человек. Это 58-летняя жительница Купянского района. О погибших не сообщалось.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 14:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летняя женщина погибла в результате артиллерийского обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области около 17-ти часов 29 октября.".