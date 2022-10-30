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Бігла з гостей додому: мешканка прикордоння загинула від обстрілу армії РФ

Події 14:40   30.10.2022
Олена Нагорна
Бігла з гостей додому: мешканка прикордоння загинула від обстрілу армії РФ

39-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області близько 17-ї години 29 жовтня.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, місцева мешканка бігла додому з гостей, коли розпочався обстріл.

За даними правоохоронців, армія РФ використала зброю 152-го калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби на Харківщині було поранено одну людину. Це 58-річна мешканка Куп’янського району. Про загиблих не повідомлялося.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 14:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області близько 17-ї години 29 жовтня.".