Бігла з гостей додому: мешканка прикордоння загинула від обстрілу армії РФ

39-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області близько 17-ї години 29 жовтня.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, місцева мешканка бігла додому з гостей, коли розпочався обстріл.

За даними правоохоронців, армія РФ використала зброю 152-го калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби на Харківщині було поранено одну людину. Це 58-річна мешканка Куп’янського району. Про загиблих не повідомлялося.