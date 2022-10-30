Бігла з гостей додому: мешканка прикордоння загинула від обстрілу армії РФ
39-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області близько 17-ї години 29 жовтня.
Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, місцева мешканка бігла додому з гостей, коли розпочався обстріл.
За даними правоохоронців, армія РФ використала зброю 152-го калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Раніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби на Харківщині було поранено одну людину. Це 58-річна мешканка Куп’янського району. Про загиблих не повідомлялося.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 14:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області близько 17-ї години 29 жовтня.".