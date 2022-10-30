У Куп’янську ворог обстріляв промисловий об’єкт, там вирує пожежа – Синєгубов

У місті Куп’янськ Харківської області внаслідок ворожих обстрілів був пошкоджений цивільний промисловий об’єкт, сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, на місці працюють рятувальники, загоряння локалізоване. Попередньо, ніхто не постраждав.

Протягом доби на Харківщині було поранено одну людину. Це 58-річна мешканка Куп’янського району, повідомив голова ОВА.

Він розповів, що ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

“На лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Віримо у наших захисників і спільно працюємо на Перемогу!”, – написав Синєгубов.