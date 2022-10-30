В Купянске враг обстрелял промышленный объект, там бушует пожар — Синегубов

В городе Купянск Харьковской области вследствие вражеских обстрелов был поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар.

Как сообщает глава ОВА Олег Синегубов, на месте работают спасатели, возгорание локализовано. Предварительно, никто не пострадал.

В течение суток на Харьковщине был ранен один человек. Это 58-летняя жительница Купянского района, сообщил глава ОВА.

Враг обстреливал г. Купянск, населенные пункты Волчанской громады Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

«На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Верим в наших защитников и совместно работаем на Победу!», — написал Синегубов.