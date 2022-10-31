Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды

Из-за понижения напряжения в электросети отключились насосы на водозаборе, обеспечивающем водой город Балаклея.

Об отлючении воды сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.

«Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры сегодня утром. Из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ отключились насосы на водозаборе. Ждем стабилизацию напряжения», — отметили в мэрии деоккупированного города.

Отметим, что в Харькове также перебои с электричеством. В городе остановилось метро и электротранспорт. Мэр сообщил о двух «прилетах» по объектам критической инфраструктуры. А глава ХОВА подтвердил, что перебои с электричеством — последствия этих «прилетов».