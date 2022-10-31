Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды
Из-за понижения напряжения в электросети отключились насосы на водозаборе, обеспечивающем водой город Балаклея.
Об отлючении воды сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.
«Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры сегодня утром. Из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ отключились насосы на водозаборе. Ждем стабилизацию напряжения», — отметили в мэрии деоккупированного города.
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Отметим, что в Харькове также перебои с электричеством. В городе остановилось метро и электротранспорт. Мэр сообщил о двух «прилетах» по объектам критической инфраструктуры. А глава ХОВА подтвердил, что перебои с электричеством — последствия этих «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за понижения напряжения в электросети отключились насосы на водозаборе, обеспечивающем водой город Балаклея".