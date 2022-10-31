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Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды

Общество 09:27   31.10.2022
Оксана Горун
Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды

Из-за понижения напряжения в электросети отключились насосы на водозаборе, обеспечивающем водой город Балаклея.

Об отлючении воды сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.

«Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры сегодня утром. Из-за понижения напряжения в электросети до 170-180 кВ отключились насосы на водозаборе. Ждем стабилизацию напряжения», — отметили в мэрии деоккупированного города.

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    • Отметим, что в Харькове также перебои с электричеством. В городе остановилось метро и электротранспорт. Мэр сообщил о двух «прилетах» по объектам критической инфраструктуры. А глава ХОВА подтвердил, что перебои с электричеством — последствия этих «прилетов».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за понижения напряжения в электросети отключились насосы на водозаборе, обеспечивающем водой город Балаклея".