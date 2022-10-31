Обстріл Харківщини: деокуповане місто залишилося без води

Через пониження напруги в електромережі відключилися насоси на водозаборі, що забезпечує водою місто Балаклія.

Про відключення води повідомила пресслужба Балаклійської міськради.

“Російські окупанти в черговий раз завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури сьогодні вранці. Через зниження напруги в електромережі до 170-180 кВ відключилися насоси на водозаборі. Чекаємо на стабілізацію напруги”, – зазначили в мерії деокупованого міста.

Зазначимо, що у Харкові також перебої з електрикою. У місті зупинилося метро та електротранспорт. Мер повідомив про два “прильоти” по об’єктах критичної інфраструктури. А голова ХОВА підтвердив, що перебої з електрикою – наслідки цих “прильотів”.