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Обстріл Харківщини: деокуповане місто залишилося без води

Суспільство 09:27   31.10.2022
Оксана Горун
Обстріл Харківщини: деокуповане місто залишилося без води

Через пониження напруги в електромережі відключилися насоси на водозаборі, що забезпечує водою місто Балаклія.

Про відключення води повідомила пресслужба Балаклійської міськради.

“Російські окупанти в черговий раз завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури сьогодні вранці. Через зниження напруги в електромережі до 170-180 кВ відключилися насоси на водозаборі. Чекаємо на стабілізацію напруги”, – зазначили в мерії деокупованого міста.

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    • Зазначимо, що у Харкові також перебої з електрикою. У місті зупинилося метро та електротранспорт. Мер повідомив про два “прильоти” по об’єктах критичної інфраструктури. А голова ХОВА підтвердив, що перебої з електрикою – наслідки цих “прильотів”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пониження напруги в електромережі відключилися насоси на водозаборі, що забезпечує водою місто Балаклія".