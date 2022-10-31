Обстріл Харківщини: деокуповане місто залишилося без води
Через пониження напруги в електромережі відключилися насоси на водозаборі, що забезпечує водою місто Балаклія.
Про відключення води повідомила пресслужба Балаклійської міськради.
“Російські окупанти в черговий раз завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури сьогодні вранці. Через зниження напруги в електромережі до 170-180 кВ відключилися насоси на водозаборі. Чекаємо на стабілізацію напруги”, – зазначили в мерії деокупованого міста.
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Зазначимо, що у Харкові також перебої з електрикою. У місті зупинилося метро та електротранспорт. Мер повідомив про два “прильоти” по об’єктах критичної інфраструктури. А голова ХОВА підтвердив, що перебої з електрикою – наслідки цих “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пониження напруги в електромережі відключилися насоси на водозаборі, що забезпечує водою місто Балаклія".