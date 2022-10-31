«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха
Электроснабжение появится, если не будет повторных вражеских обстрелов, в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.
Сегодняшние удары по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Чугуевском и Купянском районах наносились предварительно с белгородской области ракетами С-300, отметил заместитель начальника ХОВА.
Поэтому запланированный график отключений электроэнергии пришлось отменить.
«Прилагаем все усилия, чтобы возобновить электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах Харькова и области», — отметил Роман Семенуха.
Он отметил, что до конца дня, по крайней мере, в Харькове должны возобновить электроснабжение, если не будет повторных вражеских обстрелов.
«В ближайшее время мы проинформируем, какие графики отключений света будут действительны. Теперь задача номер один – восстановить электроснабжение и оценить размеры повреждений, чтобы перейти к плановым отключениям», — пояснил заместитель начальника ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 15:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение появится, если не будет повторных вражеских обстрелов, в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.".