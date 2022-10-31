Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🔴

«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха

Общество 15:46   31.10.2022
Оксана Якушко
«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха

Электроснабжение появится, если не будет повторных вражеских обстрелов, в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Сегодняшние удары по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Чугуевском и Купянском районах наносились предварительно с белгородской области ракетами С-300, отметил заместитель начальника ХОВА.

Поэтому запланированный график отключений электроэнергии пришлось отменить.

«Прилагаем все усилия, чтобы возобновить электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах Харькова и области», — отметил Роман Семенуха.

Он отметил, что до конца дня, по крайней мере, в Харькове должны возобновить электроснабжение, если не будет повторных вражеских обстрелов.

«В ближайшее время мы проинформируем, какие графики отключений света будут действительны. Теперь задача номер один – восстановить электроснабжение и оценить размеры повреждений, чтобы перейти к плановым отключениям», — пояснил заместитель начальника ХОВА.

Читайте также: На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:36
Отец принес снаряд домой. На Харьковщине погибла целая семья из-за взрыва
13:52
На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения
12:37
Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта
11:51
Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший
11:37
Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 15:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение появится, если не будет повторных вражеских обстрелов, в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.".