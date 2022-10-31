На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения
На Харьковщине из-за утренних обстрелов отменили веерные отключения, сообщила ХОВА.
Графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны были начаться утром, отменили из-за утренних атак врага.
В Харьковской области вернули аварийные ограничения – их применяют, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако каждое отключение будет длиться не более 4 часов.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварии, вызванные российскими обстрелами.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 13:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за утренних обстрелов отменили веерные отключения, сообщила ХОВА.".