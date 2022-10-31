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На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения

Общество 13:52   31.10.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения

На Харьковщине из-за утренних обстрелов отменили веерные отключения, сообщила ХОВА.

Графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны были начаться утром, отменили из-за утренних атак врага.

В Харьковской области вернули аварийные ограничения – их применяют, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако каждое отключение будет длиться не более 4 часов.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварии, вызванные российскими обстрелами.

Читайте также: В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 13:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за утренних обстрелов отменили веерные отключения, сообщила ХОВА.".