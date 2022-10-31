На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения

На Харьковщине из-за утренних обстрелов отменили веерные отключения, сообщила ХОВА.

Графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны были начаться утром, отменили из-за утренних атак врага.

В Харьковской области вернули аварийные ограничения – их применяют, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако каждое отключение будет длиться не более 4 часов.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварии, вызванные российскими обстрелами.