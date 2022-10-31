На Харківщині наразі діють аварійні обмеження електропостачання
На Харківщині через ранкові обстріли скасували віялові відключення, повідомила ХОВА.
Графіки погодинних відключень електроенергії, які мали початися зранку, скасували через ранкові атаки ворога.
Наразі в Харківській області повернули аварійні обмеження – їх застосовують, щоб стабілізувати ситуацію. Однак кожне відключення триватиме не більше 4 годин поспіль.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати аварії, спричинені російськими обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 13:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через ранкові обстріли скасували віялові відключення, повідомила ХОВА.".