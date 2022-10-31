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На Харківщині наразі діють аварійні обмеження електропостачання

Суспільство 13:52   31.10.2022
Оксана Якушко
На Харківщині наразі діють аварійні обмеження електропостачання

На Харківщині через ранкові обстріли скасували віялові відключення, повідомила ХОВА.

Графіки погодинних відключень електроенергії, які мали початися зранку, скасували через ранкові атаки ворога.

Наразі в Харківській області повернули аварійні обмеження – їх застосовують, щоб стабілізувати ситуацію. Однак кожне відключення триватиме не більше 4 годин поспіль.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати аварії, спричинені російськими обстрілами.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 13:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через ранкові обстріли скасували віялові відключення, повідомила ХОВА.".