На Харківщині наразі діють аварійні обмеження електропостачання

На Харківщині через ранкові обстріли скасували віялові відключення, повідомила ХОВА.

Графіки погодинних відключень електроенергії, які мали початися зранку, скасували через ранкові атаки ворога.

Наразі в Харківській області повернули аварійні обмеження – їх застосовують, щоб стабілізувати ситуацію. Однак кожне відключення триватиме не більше 4 годин поспіль.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати аварії, спричинені російськими обстрілами.