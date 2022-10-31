«У Харкові мають відновити електропостачання до кінця дня» – Семенуха

Електропостачання з’явиться, якщо не буде повторного ворожого обстрілу, в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

Сьогоднішні удари по об’єктам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуївському і Куп’янському районах наносилися, попередньо, з бєлгородської області ракетами С-300, зазначив заступник начальника ХОВА.

Через це запланований графік відключень електроенергії довелося скасувати.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання і водопостачання в окремих районах Харкова і області», – зауважив Роман Семенуха.

Він зазначив, що до кінця дня принаймні в Харкові мають відновити електропостачання, якщо не буде повторних ворожих обстрілів.

«У найближчий час ми поінформуємо, які графіки відключень світла будуть чинними. Наразі задача номер один – відновити електропостачання і оцінити розміри пошкоджень, щоб перейти до планових відключень», – пояснив заступник начальника ХОВА.