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«У Харкові мають відновити електропостачання до кінця дня» – Семенуха

Суспільство 15:46   31.10.2022
Оксана Якушко
«У Харкові мають відновити електропостачання до кінця дня» – Семенуха

Електропостачання з’явиться, якщо не буде повторного ворожого обстрілу, в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

Сьогоднішні удари по об’єктам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуївському і Куп’янському районах наносилися, попередньо, з бєлгородської області ракетами С-300, зазначив заступник начальника ХОВА.

Через це запланований графік відключень електроенергії довелося скасувати.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання і водопостачання в окремих районах Харкова і області», – зауважив Роман Семенуха.

Він зазначив, що до кінця дня принаймні в Харкові мають відновити електропостачання, якщо не буде повторних ворожих обстрілів.

«У найближчий час ми поінформуємо, які графіки відключень світла будуть чинними. Наразі задача номер один – відновити електропостачання і оцінити розміри пошкоджень, щоб перейти до планових відключень», – пояснив заступник начальника ХОВА.

Читайте також:  На Харківщині діють аварійні обмеження електропостачання

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 15:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання з’явиться, якщо не буде повторного ворожого обстрілу, в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.".