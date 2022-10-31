«У Харкові мають відновити електропостачання до кінця дня» – Семенуха
Електропостачання з’явиться, якщо не буде повторного ворожого обстрілу, в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.
Сьогоднішні удари по об’єктам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуївському і Куп’янському районах наносилися, попередньо, з бєлгородської області ракетами С-300, зазначив заступник начальника ХОВА.
Через це запланований графік відключень електроенергії довелося скасувати.
«Докладаємо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання і водопостачання в окремих районах Харкова і області», – зауважив Роман Семенуха.
Він зазначив, що до кінця дня принаймні в Харкові мають відновити електропостачання, якщо не буде повторних ворожих обстрілів.
«У найближчий час ми поінформуємо, які графіки відключень світла будуть чинними. Наразі задача номер один – відновити електропостачання і оцінити розміри пошкоджень, щоб перейти до планових відключень», – пояснив заступник начальника ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 15:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання з’явиться, якщо не буде повторного ворожого обстрілу, в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.".