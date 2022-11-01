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600 тысяч гривен украли на строительстве школьной спортплощадки в Харькове

Происшествия 19:19   01.11.2022
Елена Нагорная
600 тысяч гривен украли на строительстве школьной спортплощадки в Харькове

Директора фирмы подозревают в присвоении 600 тысяч гривен на реконструкции спортплощадки в одной из школ Харькова.

Договор коммунальное предприятие и фирма заключили еще в 2020 году, и предприниматель, по данным облпрокуратуры, решила нажиться на детях и завысила стоимость работ на 600 тысяч гривен. Недостоверные сведения она внесла в официальные документы.

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Директору фирмы сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины) и по факту служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 19:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директора фирмы подозревают в присвоении 600 тысяч гривен на реконструкции спортплощадки в одной из школ Харькова.".