600 тисяч гривень украли на будівництві шкільного спортмайданчика в Харкові
Директорку фірми підозрюють у привласненні 600 тисяч гривень на реконструкції спортмайданчика в одній зі шкіл Харкова.
Договір комунальне підприємство та фірма уклали ще у 2020 році, і підприємиця, за даними облпрокуратури, вирішила нажитися на дітях та завищила вартість робіт на 600 тисяч гривень. Недостовірні відомості вона внесла в офіційні документи.
Читайте також: Після візиту Терехова поліція Харкова зацікавилася будівництвом у Лісопарку
Директорці фірми повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).
Новини за темою:
Ви читали новину: «600 тисяч гривень украли на будівництві шкільного спортмайданчика в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 19:19;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директорку фірми підозрюють у привласненні 600 тисяч гривень на реконструкції спортмайданчика в одній зі шкіл Харкова.".