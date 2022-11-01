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600 тисяч гривень украли на будівництві шкільного спортмайданчика в Харкові

Події 19:19   01.11.2022
Елена Нагорная
600 тисяч гривень украли на будівництві шкільного спортмайданчика в Харкові

Директорку фірми підозрюють у привласненні 600 тисяч гривень на реконструкції спортмайданчика в одній зі шкіл Харкова.

Договір комунальне підприємство та фірма уклали ще у 2020 році, і підприємиця, за даними облпрокуратури, вирішила нажитися на дітях та завищила вартість робіт на 600 тисяч гривень. Недостовірні відомості вона внесла в офіційні документи.

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Директорці фірми повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 19:19;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директорку фірми підозрюють у привласненні 600 тисяч гривень на реконструкції спортмайданчика в одній зі шкіл Харкова.".