Переселенка с Донбасса на Харьковщине прославляла РФ: «звезду» росТВ задержали

Правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая во время оккупации села Манцевка Купянского района Харьковской области приняла участие в репортаже российского «Первого канала», в котором прославляла РФ.

Женщина — переселенка из Донецкой области, поэтому видела войну РФ против Украины еще с 2014 года. Она переехала в Харьковскую область, а не в Россию, однако все равно поддерживала «русский мир», сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Великий Бурлук и села вокруг него оккупировали уже 25 февраля. С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. 5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского «Первого канала», где рассказала о положительных настроениях относительно оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ», — написал Болвинов.

Следователи собрали все доказательства — видеоматериалы и показания местных жителей — и сообщили женщине о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины. Санкция этой статьи — лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.