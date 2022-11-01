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Переселенка с Донбасса на Харьковщине прославляла РФ: «звезду» росТВ задержали

Происшествия 22:13   01.11.2022
Елена Нагорная
Переселенка с Донбасса на Харьковщине прославляла РФ: «звезду» росТВ задержали Фото: Сергей Болвинов

Правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая во время оккупации села Манцевка Купянского района Харьковской области приняла участие в репортаже российского «Первого канала», в котором прославляла РФ.

Женщина — переселенка из Донецкой области, поэтому видела войну РФ против Украины еще с 2014 года. Она переехала в Харьковскую область, а не в Россию, однако все равно поддерживала «русский мир», сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Великий Бурлук и села вокруг него оккупировали уже 25 февраля. С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. 5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского «Первого канала», где рассказала о положительных настроениях относительно оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ», — написал Болвинов.

Следователи собрали все доказательства — видеоматериалы и показания местных жителей — и сообщили женщине о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины. Санкция этой статьи — лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 22:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая во время оккупации села Манцевка Купянского района Харьковской области приняла участие в репортаже российского «Первого канала», в котором прославляла РФ.".