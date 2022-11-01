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Переселенка з Донбасу на Харківщині прославляла РФ: “зірку” росТБ затримали

Події 22:13   01.11.2022
Елена Нагорная
Переселенка з Донбасу на Харківщині прославляла РФ: “зірку” росТБ затримали

Правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка під час окупації села Манцівка Куп’янського району Харківської області взяла участь у репортажі російського “Першого каналу”, в якому прославляла РФ.

Жінка – переселенка з Донецької області, тож бачила війну РФ проти України ще з 2014 року. Вона переїхала на Харківщину, а не в Росію, проте все одно підтримувала “русский мир”, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Великий Бурлук та села навколо нього окупували вже 25 лютого. З самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну адміністрацію. 5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського “Першого каналу”, де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославяла та виправдовувала дії представників РФ”, – написав Болвінов.

Слідчі зібрали всі докази – відеоматеріали та свідчення місцевих мешканців – та повідомили жінці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України. Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 22:13;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка під час окупації села Манцівка Куп’янського району Харківської області взяла участь у репортажі російського “Першого каналу”, в якому прославляла РФ.".