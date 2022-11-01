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Пункты обогрева и генераторы. План Терехова, если Харьков будет без света

Общество 16:26   01.11.2022
Оксана Якушко
Пункты обогрева и генераторы. План Терехова, если Харьков будет без света

В Харькове подготовили план действий во время холодов на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за целенаправленных ударов врага по энергетической инфраструктуре, сообщили в Харьковском горсовете. 

В каждом районе готовят пункты обогрева, которые будут работать круглосуточно, сообщил городской голова Игорь Терехов. При необходимости организуют выдачу горячей пищи, воды и медикаментов.

«На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием адресов ближайших пунктов обогрева. Там будет тепло, источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для возобновления электроснабжения», — сообщил Игорь Терехов.

Мэр отметил, что при отключении света магазины, аптеки и заправки будут работать на генераторах, а электротранспортные перевозки заменят на автобусные.

«Мы готовимся. Уверен, что врагу нас не сломить. Взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и отзывчивость к ближнему — это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты», — подчеркнул Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 16:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подготовили план действий во время холодов на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за целенаправленных ударов врага по энергетической инфраструктуре, сообщили в Харьковском горсовете. ".