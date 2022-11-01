Пункти обігріву та генератори. Терехов має план, якщо Харків буде без світла
У Харкові підготували план дій під час холодів на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через цілеспрямовані удари ворога по енергетичній інфраструктурі, повідомили у Харківській міськраді.
У кожному районі готують пункти обігріву, які працюватимуть цілодобово, повідомив міський голова Ігор Терехов. За потреби там організують видачу гарячої їжі, води та медикаментів.
«На всіх під’їздах будуть вивішені оголошення з зазначенням адрес найближчих пунктів обігріву. Там буде тепло, буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання», – повідомив Ігор Терехов.
Також мер зазначив, що при відключенні світла магазини, аптеки та заправки працюватимуть на генераторах, а електротранспортні перевезення замінять на автобусні.
«Ми готуємося. Впевнений, що ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка один одного, увага та чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети», – наголосив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 16:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підготували план дій під час холодів на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через цілеспрямовані удари ворога по енергетичній інфраструктурі, повідомили у Харківській міськраді. ".