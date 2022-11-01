Пункти обігріву та генератори. Терехов має план, якщо Харків буде без світла

У Харкові підготували план дій під час холодів на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через цілеспрямовані удари ворога по енергетичній інфраструктурі, повідомили у Харківській міськраді.

У кожному районі готують пункти обігріву, які працюватимуть цілодобово, повідомив міський голова Ігор Терехов. За потреби там організують видачу гарячої їжі, води та медикаментів.

«На всіх під’їздах будуть вивішені оголошення з зазначенням адрес найближчих пунктів обігріву. Там буде тепло, буде джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що при відключенні світла магазини, аптеки та заправки працюватимуть на генераторах, а електротранспортні перевезення замінять на автобусні.

«Ми готуємося. Впевнений, що ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка один одного, увага та чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети», – наголосив Ігор Терехов.