Глава Печенегов показал, что пиротехники нашли на территории громады (фото)

Печенежский поселковый голова Александр Гусаров показал взрывоопасные предметы, найденные пиротехниками на территории громады.

К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших, сообщил Гусаров в своем Telegram-канале.

«Пиротехники говорят, что территории Печенежской громады, где велись активные боевые действия, до сих пор могут оставаться заминированными. На наших землях находится множество вражеских боеприпасов, которые не разорвались. Все это несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — подчеркнул Гусаров.

Он напомнил, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно срочно сообщить в ГСЧС или полицию.