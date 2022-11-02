Двое погибли. На Харьковщине люди в темноте подорвались на мине

Вечером было темно, так что люди не заметили мины на дороге, сообщил голова громады Виктор Коваленко.

Двое мужчин погибли, когда их автомобиль наехал на мину в Золочевской общине.

«Погибшим было 38 и 59 лет», – сказал Коваленко.

Это произошло 1 ноября около 18:00, когда уже было темно, и люди не увидели мину на дороге.

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