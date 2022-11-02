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Двое погибли. На Харьковщине люди в темноте подорвались на мине

Происшествия 14:03   02.11.2022
Оксана Якушко
Двое погибли. На Харьковщине люди в темноте подорвались на мине

Вечером было темно, так что люди не заметили мины на дороге, сообщил голова громады Виктор Коваленко.

Двое мужчин погибли, когда их автомобиль наехал на мину в Золочевской общине.

«Погибшим было 38 и 59 лет», – сказал Коваленко.

Это произошло 1 ноября около 18:00, когда уже было темно, и люди не увидели мину на дороге.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 14:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером было темно, так что люди не заметили мины на дороге, сообщил председатель громады Виктор Коваленко.".