Двое погибли. На Харьковщине люди в темноте подорвались на мине
Вечером было темно, так что люди не заметили мины на дороге, сообщил голова громады Виктор Коваленко.
Двое мужчин погибли, когда их автомобиль наехал на мину в Золочевской общине.
«Погибшим было 38 и 59 лет», – сказал Коваленко.
Это произошло 1 ноября около 18:00, когда уже было темно, и люди не увидели мину на дороге.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 14:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером было темно, так что люди не заметили мины на дороге, сообщил председатель громады Виктор Коваленко.".