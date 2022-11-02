Двоє загинули. На Харківщині люди у темряві підірвалися на міні

Увечері було темно, тож люди не помітили міни на дорозі, повідомив голова громади Віктор Коваленко.

Двоє чоловіків загинули, коли їхній автомобіль наїхав на міну у Золочівській громаді.

«Загиблим було 38 та 59 років», – сказав Коваленко.

Це сталося 1 листопада близько 18.00, коли вже було темно, і люди не побачили міну на дорозі.