Двоє загинули. На Харківщині люди у темряві підірвалися на міні
Увечері було темно, тож люди не помітили міни на дорозі, повідомив голова громади Віктор Коваленко.
Двоє чоловіків загинули, коли їхній автомобіль наїхав на міну у Золочівській громаді.
«Загиблим було 38 та 59 років», – сказав Коваленко.
Це сталося 1 листопада близько 18.00, коли вже було темно, і люди не побачили міну на дорозі.
Читайте також: Неподалік Харкова чоловік підірвався на міні
Новини за темою:
Ви читали новину: «Двоє загинули. На Харківщині люди у темряві підірвалися на міні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 14:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері було темно, тож люди не помітили міни на дорозі, повідомив голова громади Віктор Коваленко.".