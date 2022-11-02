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Двоє загинули. На Харківщині люди у темряві підірвалися на міні

Події 14:03   02.11.2022
Оксана Якушко
Двоє загинули. На Харківщині люди у темряві підірвалися на міні

Увечері було темно, тож люди не помітили міни на дорозі, повідомив голова громади Віктор Коваленко.

Двоє чоловіків загинули, коли їхній автомобіль наїхав на міну у Золочівській громаді.

«Загиблим було 38 та 59 років», – сказав Коваленко.

Це сталося 1 листопада близько 18.00, коли вже було темно, і люди не побачили міну на дорозі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 14:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері було темно, тож люди не помітили міни на дорозі, повідомив голова громади Віктор Коваленко.".