Голова Печенігів показав, що піротехніки знайшли на території громади (фото)

Печенізький селищний голова Олександр Гусаров показав вибухонебезпечні предмети, знайдені піротехніками на території громади.

На щастя, все обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив Гусаров у своєму Telegram-каналі.

“Піротехніки кажуть, що території Печенізької громади, де велися активні бойові дії, ще й досі можуть залишатися замінованими. На наших землях знаходиться безліч ворожих боєприпасів, що не розірвались. Все це несе потенційну загрозу життю і здоров’ю громадян”, – наголосив Гусаров.

Він нагадав, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно терміново повідомити про це у ДСНС чи поліцію.