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Организатору праздников для оккупантов в Изюме сообщили о подозрении

Происшествия 10:03   02.11.2022
Алексей Наумов
Организатору праздников для оккупантов в Изюме сообщили о подозрении

Сообщение о подозрении художнику-руководителю Изюмского городского дворца культуры опубликовали на сайте Офиса Генпрокурора.

«В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Украны Кондратьев Максим Анатольевич, 25 августа 1989 года рождения, находясь на временно оккупированной территории г. Изюм Харьковской области в начале мая 2022 года… добровольно занял должность… так называемого «начальника отдела культуры, молодежи и спорта Изюмского района Харьковской области», — сказано в сообщении о подозрении.

Сообщение о подозрении Кондратьеву

По данным следователей, гражданин Кондратьев не просто руководил т.н. «отделом культуры, молодежи и спорта» в оккупационной администрации. Он еще и организовывал пропагандистские «государственные праздники» для захватчиков.

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    • «Осуществлял организацию и проведение торжественных мероприятий к празднику «день победы», а также к празднику «день государственного флага российской федерации», — отметили в сообщении о подозрении.

    Подозревают мужчину в коллаборационизме и повестками вызывают явиться в нацполицию в Харькове.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 10:03;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о подозрении художнику-руководителю Изюмского городского дворца культуры опубликовали на сайте Офиса Генпрокурора".