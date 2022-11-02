Організатору свят для окупантів в Ізюмі повідомили про підозру
Повідомлення про підозру художнику-керівнику Ізюмського міського палацу культури опублікували на сайті Офісу Генпрокурора.
“Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин Украни Кондратьєв Максим Анатолійович, 25 серпня 1989 року народження, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Ізюм Харківської області на початку травня 2022 року… добровільно обійняв посаду… так званого “начальника відділу культури , молоді та спорту Ізюмського району Харківської області”, – сказано у повідомленні про підозру.
За даними слідчих, громадянин Кондратьєв не просто керував т.зв. “відділом культури, молоді та спорту” в окупаційній адміністрації. Він ще й організовував пропагандистські “державні свята” для загарбників.
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“Здійснював організацію та проведення урочистих заходів до свята “день перемоги”, а також до свята “день державного прапора російської федерації”, – зазначили у повідомленні про підозру.
Підозрюють чоловіка у колабораціонізмі та повістками викликають з’явитися до нацполіції в Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 10:03;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про підозру художнику-керівнику Ізюмського міського палацу культури опублікували на сайті Офісу Генпрокурора".