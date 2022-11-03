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В деоккупированной громаде на Харьковщине полностью восстановили электрику

Общество 12:24   03.11.2022
Оксана Горун
В деоккупированной громаде на Харьковщине полностью восстановили электрику

В ХОВА сообщили, что электроснабжение доступно всем жителям Шевченковской громады на Харьковщине.

«В Шевченковской громаде полностью возобновили электроснабжение», — сообщила пресс-служба ХОВА.

На ремонт оборудования, пострадавшего за время пребывания в «русском мире», украинским энергетикам понадобилось около трех недель. По информации областной военной администрации, на Шевченковщине электросети обслуживают 9600 бытовых и 860 юридических потребителей.

Восстановление электричества

Также в ХОВА проинформировали о продолжающихся ремонтных работах в Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

«2 ноября возобновили электроснабжение еще 315 потребителям города Купянск, сел Нечволодовка и Грушевка. В Харьковском районе вернули электроснабжение 37 семьям сел Русская Лозовая и Верхняя Роганка. Также подачу света возобновили еще для 16 домохозяйств города Изюм, а также 30 абонентов села Волчий Яр и 145 — села Оскол Изюмского района», — перечислили в ОВА.

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    • Напомним, 3 ноября на Харьковщине очередной раз попробуют отключать электричество по графику. В предыдущие дни это не удалось из-за последствий российского обстрела региона 31 декабря.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что электроснабжение доступно всем жителям Шевченковской громады на Харьковщине".