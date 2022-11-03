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У деокупованій громаді на Харківщині повністю відновили електрику

Суспільство 12:24   03.11.2022
Оксана Горун
У деокупованій громаді на Харківщині повністю відновили електрику

У ХОВА повідомили, що електропостачання доступне всім мешканцям Шевченківської громади на Харківщині.

“У Шевченківській громаді повністю відновили електропостачання”, – повідомила пресслужба ХОВА.

На ремонт обладнання, яке постраждало за час перебування в “русском мире”, українським енергетикам знадобилося близько трьох тижнів. За інформацією обласної військової адміністрації, на Шевченківщині електромережі обслуговують 9600 побутових та 860 юридичних споживачів.

Відновлення електрики

Також у ХОВА поінформували про ремонтні роботи, що продовжуються, у Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

2 листопада також відновили електропостачання ще 315 споживачам міста Куп’янськ, сіл Нечволодівка і Грушівка. У Харківському районі повернули електропостачання 37 родинам сіл Руська Лозова та Верхня Роганка. Також подачу світла відновили для ще 16 домогосподарств міста Ізюм, а також 30 абонентів села Вовчий Яр і 145 – села Оскіл Ізюмського району“, – перерахували до ОВА.

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    • Нагадаємо, 3 листопада на Харківщині вкотре спробують відключати електрику за графіком . Попередні дні це не вдалося через наслідки російського обстрілу регіону 31 грудня.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 12:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що електропостачання доступне всім мешканцям Шевченківської громади на Харківщині".