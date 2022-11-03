У деокупованій громаді на Харківщині повністю відновили електрику
У ХОВА повідомили, що електропостачання доступне всім мешканцям Шевченківської громади на Харківщині.
“У Шевченківській громаді повністю відновили електропостачання”, – повідомила пресслужба ХОВА.
На ремонт обладнання, яке постраждало за час перебування в “русском мире”, українським енергетикам знадобилося близько трьох тижнів. За інформацією обласної військової адміністрації, на Шевченківщині електромережі обслуговують 9600 побутових та 860 юридичних споживачів.
Також у ХОВА поінформували про ремонтні роботи, що продовжуються, у Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.
“2 листопада також відновили електропостачання ще 315 споживачам міста Куп’янськ, сіл Нечволодівка і Грушівка. У Харківському районі повернули електропостачання 37 родинам сіл Руська Лозова та Верхня Роганка. Також подачу світла відновили для ще 16 домогосподарств міста Ізюм, а також 30 абонентів села Вовчий Яр і 145 – села Оскіл Ізюмського району“, – перерахували до ОВА.
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Нагадаємо, 3 листопада на Харківщині вкотре спробують відключати електрику за графіком . Попередні дні це не вдалося через наслідки російського обстрілу регіону 31 грудня.
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Ви читали новину: «У деокупованій громаді на Харківщині повністю відновили електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що електропостачання доступне всім мешканцям Шевченківської громади на Харківщині".