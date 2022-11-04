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Харьковский бизнесмен Александр Ярославский арестован в РФ. Заочно

Происшествия 19:24   04.11.2022
Елена Нагорная
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский арестован в РФ. Заочно

Вахитовский районный суд в Казани (РФ) 3 ноября заочно взял под стражу харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Его обвиняют в присвоении российской нефти, пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд в Казани взял под стражу заочно еще трех фигурантов этого же дела — миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко.

Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины».

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Как пишут СМИ, Ярославский не присутствовал на суде. Как сообщили во время заседания, он живет в Лондоне и имеет двойное гражданство (украинское и британское).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 19:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вахитовский районный суд в Казани (РФ) 3 ноября заочно взял под стражу харьковского миллиардера Александра Ярославского.".