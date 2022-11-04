Харківського бізнесмена Олександра Ярославського заарештовано в РФ. Заочно

Вахітовський районний суд у Казані (РФ) 3 листопада заочно взяв під варту харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Його звинувачують у привласненні російської нафти, пишуть росЗМІ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд у Казані взяв під варту заочно ще трьох фігурантів цієї справи – мільярдерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також голову правління ЗАТ “Укртатнафта” Павла Овчаренка.

Згідно з пред’явленим обвинуваченням, у період з грудня 2006 р. по жовтень 2007 р. Коломойський, Боголюбов, Ярославський та Овчаренко, “діючи у складі злочинного співтовариства, з корисливою метою, привласнили нафту в кількості понад 800 тисяч тонн на загальну суму більше 400 мільйонів доларів, поставлену ПАТ “Татнафта” трубопровідним транспортом через підприємства-посередники до резервуарів нафтопереробного заводу ЗАТ “Укртатнафта”, розташованого на території Полтавської області України”.

Як пишуть ЗМІ, Ярославський не був присутнім на суді. Як повідомили під час засідання, він живе у Лондоні та має подвійне громадянство (українське та британське).