Били девушку и снимали на видео: полиция вычислила садистов в Харькове
Видео с избиением несовершеннолетней девушки в Харькове полицейские обнаружили 5 ноября в соцсетях и уже нашли и автора ролика, и «исполнителя главной отрицательной роли».
«Полиция установила личность юноши, который избивал и издевался над несовершеннолетней девушкой», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские установили, что избиение происходило в одном из домов на Салтовке — на улице Гвардейцев-Широнинцев.
«18-летний юноша избивал и издевался над 17-летней девушкой. Товарищ парня снимал это на видео», — сообщили в ГУ НП.
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Сам ролик полицейские обнаружили, мониторя соцсети. Сейчас по этому факту проводят проверку сотрудники ювенальной превенции.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 18:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с избиением несовершеннолетней девушки в Харькове полицейские обнаружили 5 ноября в соцсетях и уже нашли и автора ролика, и «исполнителя главной отрицательной роли»".