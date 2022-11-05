Били девушку и снимали на видео: полиция вычислила садистов в Харькове

Видео с избиением несовершеннолетней девушки в Харькове полицейские обнаружили 5 ноября в соцсетях и уже нашли и автора ролика, и «исполнителя главной отрицательной роли».

«Полиция установила личность юноши, который избивал и издевался над несовершеннолетней девушкой», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что избиение происходило в одном из домов на Салтовке — на улице Гвардейцев-Широнинцев.

«18-летний юноша избивал и издевался над 17-летней девушкой. Товарищ парня снимал это на видео», — сообщили в ГУ НП.

Сам ролик полицейские обнаружили, мониторя соцсети. Сейчас по этому факту проводят проверку сотрудники ювенальной превенции.