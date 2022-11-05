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Били девушку и снимали на видео: полиция вычислила садистов в Харькове

Происшествия 18:13   05.11.2022
Оксана Горун
Били девушку и снимали на видео: полиция вычислила садистов в Харькове

Видео с избиением несовершеннолетней девушки в Харькове полицейские обнаружили 5 ноября в соцсетях и уже нашли и автора ролика, и «исполнителя главной отрицательной роли».

«Полиция установила личность юноши, который избивал и издевался над несовершеннолетней девушкой», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что избиение происходило в одном из домов на Салтовке — на улице Гвардейцев-Широнинцев.

«18-летний юноша избивал и издевался над 17-летней девушкой. Товарищ парня снимал это на видео», — сообщили в ГУ НП.

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    • Сам ролик полицейские обнаружили, мониторя соцсети.  Сейчас по этому факту проводят проверку сотрудники ювенальной превенции.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 18:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с избиением несовершеннолетней девушки в Харькове полицейские обнаружили 5 ноября в соцсетях и уже нашли и автора ролика, и «исполнителя главной отрицательной роли»".