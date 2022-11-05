Били дівчину та знімали на відео: поліція вирахувала садистів у Харкові

Відео із побиттям неповнолітньої дівчини у Харкові поліцейські виявили 5 листопада в соцмережах і вже знайшли й автора ролика, і “виконавця головної негативної ролі”.

“Поліція встановила особу юнака, який бив і знущався з неповнолітньої дівчини”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили, що побиття відбувалося в одному з будинків на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців.

“18-річний юнак бив і знущався з 17-річної дівчини. Товариш хлопця знімав це на відео”, – повідомили в ГУ НП.

Сам ролик поліцейські виявили моніторячи соцмережі. Наразі за цим фактом проводять перевірку співробітники ювенальної превенції.