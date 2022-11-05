Били дівчину та знімали на відео: поліція вирахувала садистів у Харкові
Відео із побиттям неповнолітньої дівчини у Харкові поліцейські виявили 5 листопада в соцмережах і вже знайшли й автора ролика, і “виконавця головної негативної ролі”.
“Поліція встановила особу юнака, який бив і знущався з неповнолітньої дівчини”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили, що побиття відбувалося в одному з будинків на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців.
“18-річний юнак бив і знущався з 17-річної дівчини. Товариш хлопця знімав це на відео”, – повідомили в ГУ НП.
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Сам ролик поліцейські виявили моніторячи соцмережі. Наразі за цим фактом проводять перевірку співробітники ювенальної превенції.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із побиттям неповнолітньої дівчини у Харкові поліцейські виявили 5 листопада в соцмережах і вже знайшли й автора ролика, і “виконавця головної негативної ролі”".