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Били дівчину та знімали на відео: поліція вирахувала садистів у Харкові

Події 18:13   05.11.2022
Оксана Горун
Били дівчину та знімали на відео: поліція вирахувала садистів у Харкові

Відео із побиттям неповнолітньої дівчини у Харкові поліцейські виявили 5 листопада в соцмережах і вже знайшли й автора ролика, і “виконавця головної негативної ролі”.

“Поліція встановила особу юнака, який бив і знущався з неповнолітньої дівчини”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили, що побиття відбувалося в одному з будинків на Салтівці – на вулиці Гвардійців-Широнінців.

“18-річний юнак бив і знущався з 17-річної дівчини. Товариш хлопця знімав це на відео”, – повідомили в ГУ НП.

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    • Сам ролик поліцейські виявили моніторячи соцмережі. Наразі за цим фактом проводять перевірку співробітники ювенальної превенції.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із побиттям неповнолітньої дівчини у Харкові поліцейські виявили 5 листопада в соцмережах і вже знайшли й автора ролика, і “виконавця головної негативної ролі”".