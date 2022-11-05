За сутки на Харьковщине произошел один пожар из-за обстрелов
От вражеских обстрелов очередной раз пострадал Купянский район.
В целом за сутки, по информации ГСЧС, в Харьковской области произошло 6 пожаров, один из них — из-за боевых действий.
«Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Купянском районе области. Горели здание учебного заведения на площади пожара 500 кв.м», — отметили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее в ГСЧС сообщали, что масштабный пожар возник в учебном заведении. Здание значительно разрушено, обошлось без пострадавших.
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Спасатели также проинформировали, что в течение суток изъяли и обезвредили 142 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От вражеских обстрелов очередной раз пострадал Купянский район".