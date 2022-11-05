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За сутки на Харьковщине произошел один пожар из-за обстрелов

Происшествия 08:02   05.11.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине произошел один пожар из-за обстрелов

От вражеских обстрелов очередной раз пострадал Купянский район.

В целом за сутки, по информации ГСЧС, в Харьковской области произошло 6 пожаров, один из них — из-за боевых действий.

«Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Купянском районе области. Горели здание учебного заведения на площади пожара 500 кв.м», — отметили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее в ГСЧС сообщали, что масштабный пожар возник в учебном заведении. Здание значительно разрушено, обошлось без пострадавших.

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    • Спасатели также проинформировали, что в течение суток изъяли и обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От вражеских обстрелов очередной раз пострадал Купянский район".