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Враг разрушил еще одно учебное заведение на Купянщине: возник масштабный пожар

Происшествия 18:50   04.11.2022
Елена Нагорная
Враг разрушил еще одно учебное заведение на Купянщине: возник масштабный пожар Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

3 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар в учебном заведении.

Пожар полностью потушили только сегодня утром, в 9:30, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«С огнем боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС», — говорится в публикации.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, здание получило значительные разрушения. Пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 4 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района. Ракеты упали на территории двух сельскохозяйственных предприятий, были повреждены элеваторы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар в учебном заведении.".