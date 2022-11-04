Враг разрушил еще одно учебное заведение на Купянщине: возник масштабный пожар
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
3 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар в учебном заведении.
Пожар полностью потушили только сегодня утром, в 9:30, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«С огнем боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС», — говорится в публикации.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров, здание получило значительные разрушения. Пострадавших нет.
Напомним, что в ночь на 4 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района. Ракеты упали на территории двух сельскохозяйственных предприятий, были повреждены элеваторы.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар в учебном заведении.".