Враг разрушил еще одно учебное заведение на Купянщине: возник масштабный пожар

3 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Купянский район Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар в учебном заведении.

Пожар полностью потушили только сегодня утром, в 9:30, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«С огнем боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС», — говорится в публикации.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, здание получило значительные разрушения. Пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 4 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района. Ракеты упали на территории двух сельскохозяйственных предприятий, были повреждены элеваторы.