Ворог зруйнував навчальний заклад на Куп’янщині: виникла масштабна пожежа

3 листопада російські військові обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у навчальному закладі.

Пожежу повністю загасили лише сьогодні вранці, о 9.30, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“З вогнем боролися 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у публікації.

Площа пожежі склала 500 квадратних метрів, будівля зазнала значних руйнувань. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 листопада окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ракети впали на території двох сільськогосподарських підприємств, було пошкоджено елеватори.