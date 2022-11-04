Ворог зруйнував навчальний заклад на Куп’янщині: виникла масштабна пожежа
3 листопада російські військові обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у навчальному закладі.
Пожежу повністю загасили лише сьогодні вранці, о 9.30, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
“З вогнем боролися 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у публікації.
Площа пожежі склала 500 квадратних метрів, будівля зазнала значних руйнувань. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч проти 4 листопада окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ракети впали на території двох сільськогосподарських підприємств, було пошкоджено елеватори.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 листопада російські військові обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у навчальному закладі.".