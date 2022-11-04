Live
  • П’ятниця 04.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Ворог зруйнував навчальний заклад на Куп’янщині: виникла масштабна пожежа

Події 18:50   04.11.2022
Олена Нагорна
Ворог зруйнував навчальний заклад на Куп’янщині: виникла масштабна пожежа

3 листопада російські військові обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у навчальному закладі.

Пожежу повністю загасили лише сьогодні вранці, о 9.30, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“З вогнем боролися 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС”, – йдеться у публікації.

Площа пожежі склала 500 квадратних метрів, будівля зазнала значних руйнувань. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 листопада окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ракети впали на території двох сільськогосподарських підприємств, було пошкоджено елеватори.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:40
Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ
19:24
Харківського бізнесмена Олександра Ярославського заарештовано в РФ. Заочно
18:33
Понад десять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
17:56
Жителі Вовчанська можуть перезимувати в гуртожитках Харкова – Синєгубов
17:35
Переправа в Ізюмі готова, на черзі – міст через Печенізьке водосховище

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог зруйнував навчальний заклад на Куп’янщині: виникла масштабна пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 листопада російські військові обстріляли з артилерії Куп’янський район Харківської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у навчальному закладі.".