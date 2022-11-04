Вночі російська армія обстріляла ракетами елеватори на Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вибухи, які минулої ночі чули в Чугуївському районі, насправді були обстрілом сільгосппідприємств у нещодавно звільненому смт Шевченкове на Харківщині.

“4 листопада близько 3:30 ночі окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ракети влучили на території двох сільськогосподарських підприємств: пошкоджено елеватори“, – повідомили в пресслужбі прокуратури.

За попередньою інформацією, удари завдавали ракетами із ЗРК С-300 із території Бєлгородської області РФ.

У прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що “близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території”.