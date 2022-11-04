Live
  • П’ятниця 04.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Вночі російська армія обстріляла ракетами елеватори на Харківщині (фото)

Події 11:37   04.11.2022
Оксана Горун
Вночі російська армія обстріляла ракетами елеватори на Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вибухи, які минулої ночі чули в Чугуївському районі, насправді були обстрілом сільгосппідприємств у нещодавно звільненому смт Шевченкове на Харківщині.

4 листопада близько 3:30 ночі окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ракети влучили на території двох сільськогосподарських підприємств: пошкоджено елеватори“, – повідомили в пресслужбі прокуратури.

Обстріл Шевченкове у Харківській області

За попередньою інформацією, удари завдавали ракетами із ЗРК С-300 із території Бєлгородської області РФ.

Уламки ракет на Харківщині у полях

У прокуратурі зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурор на місці обстрілу Шевченкового 4 листопада

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що “близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території”.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:24
Співробітницю податкової з Куп’янська затримали за роботу на ворога
10:04
Вивозив зерно під конвоєм армії РФ – депутата з Харківщини відправили до СІЗО
09:12
Синєгубов повідомив, що за вибухи чули вночі в Чугуєві
07:54
“У Харкові виробляли боєприпаси для HIMARS” – у США відреагували на вкид з РФ
19:23
18-річний “народний міліціонер” із Борової отримав підозру (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі російська армія обстріляла ракетами елеватори на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вибухи, які минулої ночі чули в Чугуївському районі, насправді були обстрілом сільгосппідприємств у нещодавно звільненому смт Шевченкове на Харківщині".