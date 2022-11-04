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Ночью российская армия обстреляла ракетами элеваторы на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:37   04.11.2022
Оксана Горун
Ночью российская армия обстреляла ракетами элеваторы на Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что взрывы, которые минувшей ночью слышали в Чугуевском районе, на самом деле были обстрелом сельхозпредприятий в недавно освобожденном пгт Шевченково.

«4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Обстрел Шевченково в Харьковской области

По предварительной информации, удары наносили ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

Осколки ракет на Харьковщине в полях

В прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Прокурор на месте обстрела Шевченково 4 ноября

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что «около 4 часов утра, в Чугуеве зафиксировали 4 попадания на открытой территории».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что взрывы, которые минувшей ночью слышали в Чугуевском районе, на самом деле были обстрелом сельхозпредприятий в недавно освобожденном пгт Шевченково".