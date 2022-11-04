Ночью российская армия обстреляла ракетами элеваторы на Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что взрывы, которые минувшей ночью слышали в Чугуевском районе, на самом деле были обстрелом сельхозпредприятий в недавно освобожденном пгт Шевченково.

«4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительной информации, удары наносили ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

В прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что «около 4 часов утра, в Чугуеве зафиксировали 4 попадания на открытой территории».