Ночью российская армия обстреляла ракетами элеваторы на Харьковщине (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что взрывы, которые минувшей ночью слышали в Чугуевском районе, на самом деле были обстрелом сельхозпредприятий в недавно освобожденном пгт Шевченково.
«4 ноября около 3:30 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Ракеты попали на территории двух сельскохозяйственных предприятий: повреждены элеваторы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По предварительной информации, удары наносили ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.
В прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что «около 4 часов утра, в Чугуеве зафиксировали 4 попадания на открытой территории».
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что взрывы, которые минувшей ночью слышали в Чугуевском районе, на самом деле были обстрелом сельхозпредприятий в недавно освобожденном пгт Шевченково".