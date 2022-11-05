За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли

Від ворожих обстрілів на Харківщині вкотре постраждав Куп’янський район.

Загалом за добу, за інформацією ДСНС, у Харківській області сталося 6 пожеж, одна з них – через бойові дії.

“Пожежа, яку викликав ворог своїм обстрілом, сталася в Куп’янському районі області. Горіла будівля навчального закладу на площі пожежі 500 кв. м”, – зазначили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше в ДСНС повідомляли, що масштабна пожежа виникла у навчальному закладі. Будівля суттєво зруйнована, обійшлося без постраждалих.

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Рятувальники також поінформували, що протягом доби вилучили та знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.