За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли
Від ворожих обстрілів на Харківщині вкотре постраждав Куп’янський район.
Загалом за добу, за інформацією ДСНС, у Харківській області сталося 6 пожеж, одна з них – через бойові дії.
“Пожежа, яку викликав ворог своїм обстрілом, сталася в Куп’янському районі області. Горіла будівля навчального закладу на площі пожежі 500 кв. м”, – зазначили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
Раніше в ДСНС повідомляли, що масштабна пожежа виникла у навчальному закладі. Будівля суттєво зруйнована, обійшлося без постраждалих.
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Рятувальники також поінформували, що протягом доби вилучили та знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.
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Ви читали новину: «За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ворожих обстрілів на Харківщині вкотре постраждав Куп’янський район".