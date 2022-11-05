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За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли

Події 08:02   05.11.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли

Від ворожих обстрілів на Харківщині вкотре постраждав Куп’янський район.

Загалом за добу, за інформацією ДСНС, у Харківській області сталося 6 пожеж, одна з них – через бойові дії.

“Пожежа, яку викликав ворог своїм обстрілом, сталася в Куп’янському районі області. Горіла будівля навчального закладу на площі пожежі 500 кв. м”, – зазначили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше в ДСНС повідомляли, що масштабна пожежа виникла у навчальному закладі. Будівля суттєво зруйнована, обійшлося без постраждалих.

  • Читайте також: Через обстріли на Харківщині сталася масштабна пожежа у навчальному закладі

    • Рятувальники також поінформували, що протягом доби вилучили та знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 08:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ворожих обстрілів на Харківщині вкотре постраждав Куп’янський район".