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Сдают кровь и донатят на поддержку пожилых людей в Харькове: ВСУ успевают все

Общество 08:23   07.11.2022
Алексей Наумов
Сдают кровь и донатят на поддержку пожилых людей в Харькове: ВСУ успевают все

Воины ВСУ не только защищают Украину с оружием в руках, но и находят силы и возможности оказывать помощь своим побратимам и жителям региона.

Две истории о гуманитарной деятельности защитников Харьковщины рассказали в соцсетях.

Командир 228-го батальона 127 отдельной бригады теробороны ВСУ Константин Жидков в facebook поделился фото, на которых вместе со своими бойцами сдает кровь в Харьковском областном центре крови. Он отметил, что воины стали донорами для раненых побратимов.

Константин Жидков сдает кровь

«Мы — поколение, которое пишет кровью и огнем страницу свободной Украины – бойцы 228 отдельного батальона ТрО города-героя Харькова», — подписал фото Жидков.

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    • Историю воина ВСУ, который не только защищает земляков, но и помогает им финансово, рассказал харьковский волонтер Артем Приходько.

    Воин ВСУ помогает харьковчанам финансово - фото Артема Приходько

    «Сейчас многие поддерживают военных в борьбе за независимость и свободу Украины, и это очень хорошо, потому что вместе мы сильны и непобедимы. Но есть такие военные, которые гонят оккупанта и заботятся о людях в своем родном городе Харьков. Один из защитников Украины, харьковчанин, постоянно присылает донаты в поддержку людей с инвалидностью и пожилых людей в Харькове», — отметил Приходько, который руководит волонтерским проектом «Людям от людей».

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Мир, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 08:23;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины ВСУ не только защищают Украину с оружием в руках, но и находят силы и возможности оказывать помощь своим побратимам и жителям региона".