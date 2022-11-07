Live
  • Понеділок 07.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.98
    • 🟢

Здають кров і донатять на підтримку літніх людей у Харкові: ЗСУ встигають усе

Суспільство 08:23   07.11.2022
Олексій Наумов
Здають кров і донатять на підтримку літніх людей у Харкові: ЗСУ встигають усе

Воїни ЗСУ не лише захищають Україну зі зброєю в руках, а й знаходять сили та можливості надавати допомогу своїм побратимам та мешканцям регіону.

Дві історії про гуманітарну діяльність захисників Харківщини розповіли в соцмережах.

Командир 228-го батальйону 127 окремої бригади тероборони ЗСУ Костянтин Жидков у фейсбуці поділився фото, на яких разом зі своїми бійцями здає кров у Харківському обласному центрі крові. Він зазначив, що воїни стали донорами для поранених побратимів.

Костянтин Жидков здає кров

“Ми – покоління, яке пише кров’ю та вогнем сторінку вільної України – бійці 228 окремого батальйону ТрО міста-героя Харкова”, – підписав фото Жидков.

  • Читайте також: Здають кров і донатять на підтримку літніх людей у Харкові: ЗСУ встигають усе

    • Історію воїна ЗСУ, який не лише захищає земляків, а й допомагає їм фінансово, розповів харківський волонтер Артем Приходько.

    Воїн ЗСУ допомагає харків'янам фінансово - фото Артема Приходька

    “Зараз багато хто підтримує військових у боротьбі за незалежність та свободу України, і це дуже добре, тому що разом ми сильні та непереможні. Але є такі військові, які женуть окупанта та ще піклуються про людей у ​​своєму рідному місті Харків. Один із захисників України, харків’янин, постійно надсилає донати на підтримку людей з інвалідністю та людей похилого віку в Харкові”, – зазначив Приходько, який керує волонтерським проєктом “Людям від людей”.

    Автор: Олексій Наумов

    Новини за темою:

    19:03
    Ворожий безпілотник приземлили на Харківщині за допомогою антидронової рушниці
    21:24
    Робили сувеніри: понад 100 тис грн зібрали діти для ТрО Харкова (відео)
    13:05
    Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
    08:33
    Харківські тероборонці відновили трофейний міномет: він б’є ворога (відео)
    07:22
    Українські війська просунулися на схід від Купянська – ISW

  • Категорії: Світ, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Здають кров і донатять на підтримку літніх людей у Харкові: ЗСУ встигають усе»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 08:23;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни ЗСУ не лише захищають Україну зі зброєю в руках, а й знаходять сили та можливості надавати допомогу своїм побратимам та мешканцям регіону".