Здають кров і донатять на підтримку літніх людей у Харкові: ЗСУ встигають усе

Воїни ЗСУ не лише захищають Україну зі зброєю в руках, а й знаходять сили та можливості надавати допомогу своїм побратимам та мешканцям регіону.

Дві історії про гуманітарну діяльність захисників Харківщини розповіли в соцмережах.

Командир 228-го батальйону 127 окремої бригади тероборони ЗСУ Костянтин Жидков у фейсбуці поділився фото, на яких разом зі своїми бійцями здає кров у Харківському обласному центрі крові. Він зазначив, що воїни стали донорами для поранених побратимів.

“Ми – покоління, яке пише кров’ю та вогнем сторінку вільної України – бійці 228 окремого батальйону ТрО міста-героя Харкова”, – підписав фото Жидков.

Історію воїна ЗСУ, який не лише захищає земляків, а й допомагає їм фінансово, розповів харківський волонтер Артем Приходько.

“Зараз багато хто підтримує військових у боротьбі за незалежність та свободу України, і це дуже добре, тому що разом ми сильні та непереможні. Але є такі військові, які женуть окупанта та ще піклуються про людей у ​​своєму рідному місті Харків. Один із захисників України, харків’янин, постійно надсилає донати на підтримку людей з інвалідністю та людей похилого віку в Харкові”, – зазначив Приходько, який керує волонтерським проєктом “Людям від людей”.