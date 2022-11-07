В Харькове будут наносить татуировки уличным котам, а собакам — крепить клипсы
В Харькове КП «Центр обращения с животными» и городские зоозащитные организации заключили первые договоры о сотрудничестве в сфере защиты бездомных кошек и собак.
Отныне коммунальщики и зоозащитники будут совместно стерилизовать животных, крепить им клипсы или наносить тату, вакцинировать против бешенства, заносить данные в единый муниципальный реестр и возвращать на улицу под опеку волонтеров или неравнодушных людей, пишет сайт Харьковского горсовета.
«Если увидите на улице собаку с круглой желтой клипсой и надписью «КП 057 (+ четыре персональные цифры)» или кота с татуировкой на внутренней стороне ушной раковины, знайте, что это — стерилизованные и вакцинированные животные и у них есть опекун», — рассказали в КП.
Харьковчан просят помочь и самостоятельно привозить на предприятие котов и собак для проведения необходимых мероприятий и заключения договоров опекунства над ними.
«Все мероприятия, связанные со стерилизацией, лечением и идентификацией животного, для опекунов являются бесплатными», — отметили в КП.
Подробнее об условиях сотрудничества — по ссылке.
18 октября в КП «Центр обращения с животными» заявили, что срочно ищут хозяев для сотни бездомных котов и кошек. Как объяснили на предприятии, этой зимой они не смогут обогреть «Домик котов».
Дискуссия о том, как поступать с бездомными кошками и собаками — большинство усыплять, а часть пристраивать или же всех стерилизовать и возвращать на улицу — продолжалась в Харькове много лет, с момента создания КП «Центр обращения с животными».
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове КП «Центр обращения с животными» и городские зоозащитные организации заключили первые договоры о сотрудничестве в сфере защиты бездомных кошек и собак.".