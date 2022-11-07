У Харкові наноситимуть тату вуличним котам, а собакам – кріпитимуть кліпси

У Харкові КП “Центр поводження з тваринами” та міські зоозахисні організації уклали перші договори про співпрацю у сфері захисту безпритульних кішок та собак.

Відтепер комунальники та зоозахисники спільно стерилізуватимуть тварин, кріпитимуть їм кліпси або наноситимуть тату, вакцинуватимуть проти сказу, заноситимуть дані до єдиного муніципального реєстру і повертатимуть на вулицю під опіку волонтерів чи небайдужих людей, пише сайт Харківської міськради.

“Якщо побачите на вулиці собаку з круглою жовтою кліпсою та написом «КП 057 (+ чотири персональні цифри)» або кота з татуюванням на внутрішній стороні вушної раковини, знайте, що це – стерилізовані та вакциновані тваринки і в них є опікун”, – розповіли у КП.

Харків’ян просять допомогти та самостійно привозити на підприємство котів та собак для проведення необхідних заходів та укладання договорів опікунства над ними.

“Усі заходи, пов’язані зі стерилізацією, лікуванням та ідентифікацією тварини, для опікунів є безкоштовними”, – наголосили у КП.

Докладніше про умови співробітництва – за посиланням.

18 жовтня у КП «Центр поводження з тваринами» заявили , що терміново шукають господарів для сотні безпритульних котів та кішок. Як пояснили на підприємстві, цієї зими вони не зможуть обігрівати «Будиночок котів».

Дискусія про те, як чинити з безпритульними кішками та собаками – більшість присипляти, а частину прилаштовувати або всіх стерилізувати і повертати на вулицю – тривала в Харкові багато років, з моменту створення КП “Центр поводження з тваринами”.