В Харькове врач 450 раз незаконно выписала рецепты на наркотики

Харьковский врач выдавала рецепты на метадон, установила прокуратура Харьковской области.

35-летняя харьковчанка, работавшая врачом-психиатром нескольких частных медицинских предприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.

В ходе расследования выяснилось более 450 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района.

«Стоимость» одного незаконного рецепта составляла 300 грн.

Киевская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра по факту незаконной выдачи рецепта на право приобретения наркотических средств, совершенного повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 УК Украины).