В Харькове врач 450 раз незаконно выписала рецепты на наркотики
Харьковский врач выдавала рецепты на метадон, установила прокуратура Харьковской области.
35-летняя харьковчанка, работавшая врачом-психиатром нескольких частных медицинских предприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.
В ходе расследования выяснилось более 450 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района.
«Стоимость» одного незаконного рецепта составляла 300 грн.
Киевская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра по факту незаконной выдачи рецепта на право приобретения наркотических средств, совершенного повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 13:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский врач выдавала рецепты на метадон, установила прокуратура Харьковской области.".