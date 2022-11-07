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В Харькове врач 450 раз незаконно выписала рецепты на наркотики

Общество 13:22   07.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове врач 450 раз незаконно выписала рецепты на наркотики

Харьковский врач выдавала рецепты на метадон, установила прокуратура Харьковской области.

35-летняя харьковчанка, работавшая врачом-психиатром нескольких частных медицинских предприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.

В ходе расследования выяснилось более 450 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района.

«Стоимость» одного незаконного рецепта составляла 300 грн.

Киевская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра по факту незаконной выдачи рецепта на право приобретения наркотических средств, совершенного повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 13:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский врач выдавала рецепты на метадон, установила прокуратура Харьковской области.".