Ехали на вызов, а над Харьковом летели самолеты: как тренируются медики скорой

Они действуют четко, быстро и, кажется, совсем без страха – сотрудники харьковской «скорой» за время полномасштабной войны в представлении многих горожан стали практически «киборгами».

Однако к работе под обстрелами и авианалетами харьковских медиков, конечно, не готовили. Как они держат себя в руках, снимают стресс и тренируются – в сюжете МГ «Объектив».

Есть маленькие человечки, которые улыбаются, расстроены. Которым, вероятно, хотелось бы им отдохнуть. Мы это состояние изменим в ходе работы.

Национальный университет гражданской защиты. Но в аудитории не спасатели, а работники харьковской «экстренки» — фельдшеры скорых, диспетчеры линии «103» и другие. В отличие от тяжелых рабочих будней сегодня они могут расслабиться.

Поднять этот мячик без рук – с помощью только листа. И переместить его, сейчас покажу куда.

Вроде бы, простые и несколько детские игры — все это составляющая тренинга, который организовали для работников «экстренки». Каждое упражнение имеет свои задачи, говорят психологи. Поэтому простенькие игры для представителей серьезных и ответственных профессий – не удивительны.

Янина Овсянникова, психолог

На первый взгляд, детские игры, игрушки. Но, на самом деле, они приносят совсем не детский результат. Прежде всего – это снижение психоэмоционального напряжения, это напряжение есть во время войны, во время военных действий у каждого из нас. Вы видели упражнение, когда мячик должен из одного угла попасть в другую комнату, в другой угол. Зачем это? Для сплоченности коллектива, для снятия напряжения.

А вот «напрягающих» ситуаций возникает вдоволь, говорит фельдшер бригады «скорой» и оператор горячей линии Артем. Работает он уже 2,5 года, поэтому выезжал на вызовы в Харькове на протяжении всех месяцев полномасштабной войны. Труднее всего, говорит, было в начале вторжения.

Артем, фельдшер бригады «скорой» помощи

Еще летают самолеты, и ты не понимаешь: это свои или, может, русня. Поэтому ты под таким большим шоком – берешь молча и идешь оказывать помощь. Это как сталь, которая нас закаляет.

Другое направление занятости мужчины – операторская работа. Здесь, говорит, из-за стресса люди не всегда коммуницируют адекватно: бывает агрессия и паника. Но, чтобы узнать от них данные о пациенте, адресе и т.д. – необходимо звонящего успокоить.

Артем, фельдшер бригады «скорой» помощи

Агрессия идет откуда-то, и ты пытаешься понять, от чего агрессия. Возможно, — от того, что он хочет скорее бригаду. Или агрессия — от того, что по вызову происходит реально трэш и человек… его бесит абсолютно все. И ты успокаиваешь человека. Говоришь: «Все нормально, бригада уедет, скажите нам свой адрес». И когда они выходят с тобой на одну линию, ты понимаешь. Я нашел именно ту дорогу, по которой мы можем дойти до финала, записать вызов и отправить туда бригаду.

Также важным аспектом такого тренинга является предупреждение эмоционального выгорания, говорит заместитель директора «экстренки» Галина Салдан. И, конечно, получение навыков стрессоустойчивости.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

Чтобы они могли найти в любой ситуации для себя выход, поддерживать своих родных, своих коллег. Наши сотрудники попадают в экстремальные ситуации, в первую очередь там, где очень тяжело и опасно.