У Харкові лікарка 450 разів незаконно виписала рецепти на наркотики
Харківська лікарка видавала рецепти метадону, встановила прокуратура Харківської області.
35-річна харків’янка, яка працювала лікарем-психіатром декількох приватних медичних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.
Під час розслідування з’ясувалося понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району.
«Вартість» одного незаконного рецепта складала 300 грн.
Київська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 13:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська лікарка видавала рецепти метадону, встановила прокуратура Харківської області.".