У Харкові лікарка 450 разів незаконно виписала рецепти на наркотики

Харківська лікарка видавала рецепти метадону, встановила прокуратура Харківської області.

35-річна харків’янка, яка працювала лікарем-психіатром декількох приватних медичних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

Під час розслідування з’ясувалося понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району.

«Вартість» одного незаконного рецепта складала 300 грн.

Київська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).