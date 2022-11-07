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У Харкові лікарка 450 разів незаконно виписала рецепти на наркотики

Суспільство 13:22   07.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові лікарка 450 разів незаконно виписала рецепти на наркотики

Харківська лікарка видавала рецепти метадону, встановила прокуратура Харківської області.

35-річна харків’янка, яка працювала лікарем-психіатром декількох приватних медичних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

Під час розслідування з’ясувалося понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району.

«Вартість» одного незаконного рецепта складала 300 грн.

Київська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 13:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська лікарка видавала рецепти метадону, встановила прокуратура Харківської області.".