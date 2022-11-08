Благодаря новым геоданным на Харьковщине пробурили новую скважину газа

Укргаздобыча пробурила скважину с высокими показателями на 50-летнем месторождении в Харьковской области, сообщил Нафтогаз.

Укргаздобыча пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки. Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже 50 лет и почти истощено.

Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным и применению новейших технологий для интенсификации добычи.

«Увеличение добычи собственного газа и реализация проектов, которые приблизят нас к энергетической независимости, – это наш безусловный приоритет, особенно сегодня, когда враг избрал целью энергетический сектор. Дополнительная добыча газа поможет стабильнее пройти отопительный сезон этого года», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты Укрбургаза, а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию по интенсификации добычи – трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.

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